Spiagge bollenti, turisti in fuga dagli stabilimenti balneari 

Inutile il riparo di un ombrellone o un tuffo nell’acqua del mare. La sabbia bollente, il caldo soffocante, la pelle che brucia: spaventati dalle temperature da record molti hanno rinunciato alla spiaggia, disertando anche gli stabilimenti balneari affacciati sulle coste del sud Sardegna.

La novità

Non tutti, chiaro, ma molti gestori in quei giorni hanno registrato un calo tra il 30 e il 40 per cento e c’è chi, in vista di un futuro sempre più incerto e rovente, ha cercato una soluzione. «Installeremo un sistema di nebulizzazione tra i lettini: un impianto che prendendo acqua dal mare la diffonda in goccioline piccolissime per rinfrescare i nostri clienti. Ci hanno fatto un preventivo e a ottobre, alla fiera di Rimini, completeremo l’ordine. Sarà per l’estate 2024». Danilo Cacciuto gestisce il Villaggio 88 a Nora ed è tra coloro che la scorsa settimana ha visto i turisti scappare dalla spiaggia rovente. «Un cliente che arrivava da Malpensa, dove era in corso una grandinata, è stato male a causa del cambio brusco di temperatura. Noi lavoriamo con le famiglie – anziani, bambini – quel caldo ci ha fatto perdere il 35 per cento dei clienti».

I servizi

Non è l’unico. Alberto Bertolotti, presidente della Confcommercio Sud Sardegna e proprietario di uno stabilimento a Chia, conferma: «È assolutamente vero, nei giorni di caldo torrido, quando non c’era refrigerio neanche in mare perché l’acqua era troppo calda, il lavoro è diminuito sensibilmente – dice al telefono –. Non abbiamo fatto statistiche ma parlerei di un calo del 30% e non mi riferisco alle ore più calde, ma a tutta la giornata poiché si sapeva dal giorno prima che ci sarebbero stati 43 gradi». Nessun crollo nelle presenze sotto gli ombrelloni per Gianluigi Molinari, presidente regionale della Fiba (Federazione italiana balneari) e proprietario dello stabilimento Monte Nai a Costa Rei, che però ha scelto di tagliare i servizi. «Quel che ho fatto nei due giorni di grande calura è stato non far uscire le barche per le escursioni. In quei pomeriggi dopo le 15 la temperatura saliva moltissimo e con il libeccio la percezione era ancora peggio. Ho ritenuto che fosse pericoloso per dipendenti e turisti – racconta –. Per il resto abbiamo raccomandato ai nostri clienti di mantenere l’idratazione, non stare al sole e bagnarsi spesso. Tutti hanno seguito le indicazioni e non ci sono stati problemi. Un calo nelle presenze però c’è e non mi riferisco a quei giorni, non dipende dal caldo: questa non è la stagione che ci aspettavamo». Dalla lingua di sabbia candida sul promontorio di Punta Molentis, a Villasimius, Daniele Fanni aggiunge: «Il fattore caldo influisce ma non ha generato un calo, posso dire che i nostri clienti vorrebbero l’acqua e le docce per potersi rinfrescare ma purtroppo non ci sono. Se dovessi parlare di calo, che in effetti c’è, lo metterei in relazione al caro dei traghetti e degli aerei, non alle temperature».

La stagione

Dello stesso avviso Massimo Ferrara, gestore del Maklas di Castadas: «Sì, una flessione in quei giorni c’è stata ma non è questo il vero problema – premette al telefonino –. Il calo nelle presenze dipende dalla mancanza di una programmazione turistica. Non ci sono servizi, a cominciare dalle strade, dalla segnaletica, mancano attività sportive, ricreative. La Regione deve accorgersi che da altre parti esistono proposte vantaggiose e noi stiamo rischiando di perdere l’unica occasione di sviluppo che ci è rimasta». Nello stabilimento di Gianni Pusceddu sulla spiaggia di Porto Giunco, Villasimius, i clienti non sono diminuiti neppure nei giorni del caldo record, ma la stagione non è più la stessa: «Qui da noi alle 10 le postazioni sono tutte occupate. Quel che vedo, però, è un impoverimento generale dei turisti, vengono qui con le buste della spesa e si portano pranzo e bevande sotto l’ombrellone. Noi glielo consentiamo, ma a essere sincero questa cosa in passato non capitava».

