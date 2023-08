Spiagge ancora affollate, i bagnini a casa 

La stagione balneare non è finita, ma i soldi dedicati al servizio di salvamento a mare sì: da domani i bagnini tutti a casa. È questa la realtà sulla Costa Verde dove, nonostante le spiagge piene di bagnanti, le torrette resteranno vuote. Nel contratto fra il Comune di Arbus e il gestore del servizio di salvataggio, Alessio Mattana, la scadenza era prevista per il 31 agosto, con l’eventuale proroga al 15 settembre, come ormai succede da dieci anni. Delusione fra i 17 baywatch che hanno saputo di dover tornare a casa nel penultimo giorno di lavoro.

I conti

Per il Comune è solo questione di casse vuote: «Non abbiamo i soldi – dice il vicesindaco, Simone Murtas – per proseguire il servizio come sperato all’inizio della stagione. Il Comune, a fronte di un costo di 116 mila euro da metà giugno al 31 agosto, ne ha ricevuti 47 mila di contributo della Regione. Solitamente ulteriori fondi vengono assegnati ad agosto, pertanto anche per quest’anno la proroga era scontata». Così non è stato e Murtas punta il dito contro la Regione: «Non avendo certezza di ulteriori finanziamenti, ci ritroviamo impossibilitati a proseguire. Nelle casse del Comune non ci sono le risorse necessarie per sostenere un costo aggiuntivo di 40 mila euro. La Regione nulla può garantire per il semplice fatto che dal mese di maggio la protezione civile non ha il direttore generale».

Deluso e amareggiato, Mattana ha poca voglia di commentare: «Posso solo dire che mi dispiace licenziare i ragazzi prima del previsto. L’accordo quadro col Comune per la gestione è iniziato bene ma finito male. Ringrazio tutti i bagnini che in questi quattro anni hanno svolto un lavoro esemplare con tanti complimenti da parte dei bagnanti». Il coordinatore del servizio, Matteo Melis, aggiunge: «La chiusura anticipata è stata una doccia fredda. Neppure il minimo sforzo di prolungare la permanenza per il fine settimana, in questi giorni di maestrale. Il mare calmo di luglio ed agosto e il calo delle presenze ha comunque richiesto il nostro intervento per diversi salvataggi. Abbiamo avviato con la Capitaneria di porto di Oristano una collaborazione in merito alla sicurezza, anche col posizionamento delle boe. Non spetta a me parlare di soldi, responsabilità e negligenze».

«Via l’assessore»

Se i bagnini hanno poco da commentare la minoranza è un fiume in piena. «Una cosa – sbotta il consigliere Agostino Pilia – questa maggioranza sa fare bene: interrompere i servizi. Prima lo scuolabus, ora il salvamento a mare. Un fatto rischioso in un litorale molto vasto e con un mare aperto che non perdona. I 15 mila euro stanziati per il turismo sono stati spesi per il caro bollette: si sarebbe potuto fare lo stesso scambio per i bagnini. In tutto questo, l’assessore al Turismo dov’è? La sua assenza è ingiustificabile: si dimetta».

Il capogruppo, Michele Schirru aggiunge: «Chiedo un passo indietro, una proroga fino al 15 settembre. Le presenze sono ancora numerose e in questo periodo il pericolo mareggiate è maggiore. Per simili servizi i soldi di devono trovare. Inutile farsi belli iniziando la stagione con le torrette montate a giugno se poi si smontano prima. Si potevano aspettare gli ulteriori fondi della Regione. Sono sempre arrivati».

RIPRODUZIONE RISERVATA