Spiagge prese d’assalto come se fosse estate, code lungo le strade che portano alle località turistiche. La Pasquetta ha fatto registrare un record in concomitanza con la prima, vera giornata primaverile. Affollato il Poetto di Cagliari, così come le spiagge di Villasimius. Boom della sagra del torrone di Tonara. Problemi alla Pelosa per i rifiuti abbandonati dai turisti.

