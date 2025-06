Spiagge accessibili a tutti, via ai controlli 

Mezza giunta ha compiuto un sopralluogo lungo i litorali della costa nord della città accompagnata dalla referente dell’associazione Condav, Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino, Elisabetta Cambule, che da anni chiede con forza spiagge accessibili a tutti.

Venerdì pomeriggio gli assessori Raniero Selva, Francesco Marinaro e Roberto Corbia, rispettivamente all’Ambiente, ai Lavori pubblici e all’Urbanistica, insieme a Massimo Dedola, funzionario alle Manutenzioni del Comune di Alghero, si sono recati in viale Primo Maggio per ispezionare gli ingressi che, attraverso la pineta di Maria Pia, arrivano fino al mare. Attualmente, infatti, le passerelle esistenti sono impraticabili per chi ha difficoltà motorie. I camminamenti sopraelevati servono per lo più a tutelare il sistema dunale dal continuo calpestio dei bagnanti. «Dall’ospedale Marino fino alla ex Villa Segni abbiamo monitorato tutti gli accessi - riferisce Elisabetta Cambule – e si è stabilito che, fin da subito, saranno attrezzati almeno tre ingressi, di colore verde, cioè accessibili a tutti. Poi ce ne saranno altri di colore arancione percorribili con le stampelle, e rosso, quindi non adatti per le carrozzine. Per la prima volta dopo tanto tempo abbiamo trovato una Amministrazione attenta alle nostre esigenze». (c. fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA