«Spiagge a numero chiuso, giusto così» 

Schivano le polemiche in nome dell’ambiente. I sindaci dei Comuni che hanno istituito le spiagge a numero chiuso della Sardegna tirano dritto senza ripensamenti né pentimenti: le limitazioni imposte in questo primo scorcio di stagione stanno ottenendo il risultato sperato, ovvero quello di proteggere i siti naturalistici più preziosi dall'invasione di turisti. E poco importa se le modalità di accesso non sono sempre trasparenti e veloci. Ci sarà il tempo di migliorarle. La priorità è la salute delle coste.

La gioia

«L’acqua di Rena Bianca è tornata limpida dopo anni», dice senza nascondere la soddisfazione la sindaca di Santa Teresa Gallura, Nadia Matta. «Questo era l’obiettivo, far rinascere una spiaggia che stava soffrendo l’eccessivo affollamento e che ora invece garantisce a chi la frequenta un’esperienza sicuramente migliore del passato».

Il successo gallurese non è stato tuttavia privo di problemi. «Abbiamo incassato tante critiche, soprattutto dai proprietari di seconde case che per anni sono stati abituati a usufruire liberamente della spiaggia», ammette Matta. «In molti poi ci hanno accusato di fare cassa sulle tasche dei cittadini, dimenticando che sono proprio i residenti che dovrebbero avere più a cuore la salute dei litorali».

Investimenti

Rena Bianca è di certo un progetto a lieto fine. «Abbiamo tentanto di limitare al minimo i disservizi», spiega Paolo Faedda, direttore generale della Silene Multiservizi, la società che gestisce gli ingressi alla spiaggia. «Ogni giorno garantiamo circa 800 posti, gratuiti per over 80, residenti, disabili e under 12. A cui se ne aggiungono circa 200 nei due stabilimenti autorizzati. Abbiamo quindi più che dimezzato gli ingressi abituali aiutando di certo l’ecosistema. In più abbiamo reinvestito i proventi dei biglietti per aumentare i servizi, allestire le torrette di salvamento, le passerelle per i disabili e un’area giochi per bambini. Insomma, abbiamo creato un ambiente accogliente per i bagnanti che scelgono la spiaggia. E in futuro stiamo già pensando a una rete che indirizzi chi non riesce a trovare posto in altre località vicine».

Futuro

Angelo Milia, sindaco di Teulada, non può che custodire gelosamente uno dei suoi gioielli più rari: Tuerredda. Circa 1.100 posti disponibili in ordine di arrivo che ogni giorno vanno a ruba in poche ore lasciando spesso a bocca asciutta centinaia di turisti che non si svegliano all’alba. «È un sacrificio necessario limitare gli accessi per mantenere la spiaggia bella come sempre».

Il caos prenotazioni è stato aggirato dal sistema “chi prima arriva meglio alloggia”. «Ma siamo pronti a partire con un sistema di acquisto online facoltativo che potrebbe fa risparmiare tempo ai turisti che vogliono andare a Tuerredda senza rischiare di trovarla piena», annuncia Milia. «Perché la strada imboccata è quella giusta e indietro non si torna».

Anche nel sud ovest dell’Isola il mantra è lo stesso. «Tutti i soldi che incassiamo li reinvestiamo per garantire servizi migliori», conclude il sindaco di Teulada. «Solo in questo modo potremo soddisfare tutte le esigenze. Quelle dei turisti, ma anche delle aziende che lavorano in riva al mare».

Rammarico

Il sogno di un litorale pienamente protetto e valorizzato purtroppo non si è ancora realizzato a Muravera. Il sindaco Salvatore Piu ha tentato qualche mese fa di varare il numero chiuso nelle spiagge di Piscina Rei, Monte Nai, Tziu Franciscu, ma le proteste dei cittadini hanno dovuto farlo desistere. «Qualunque cosa fai rischi di scontentare qualcuno. Anzi tanti», conferma. «Io però resto dalla parte dell’ambiente e i residenti devono capire che è anche nel loro interesse salvaguardare le perle naturalistiche del territorio. Non è quindi una questione economica, ma solo di amore per la nostra terra. E la speranza è che prima o poi lo capiscano tutti».

