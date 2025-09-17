Spiagge a numero chiuso? Discussione aperta 

Spiagge di Sant’Antioco sotto pressione: i numeri rilevati dagli incassi dei parcheggi a pagamento nella stagione estiva che si appresta alla conclusione, aprono riflessioni da discutere e proposte di soluzione da adottare, prima della stagione estiva 2026. Tra queste l’arenile a numero chiuso.

La riflessione

«Abbiamo il dovere di approfondire il tema e studiare soluzioni che scarichino la pressione sulle spiagge - dice il sindaco Ignazio Locci - in particolare Maladroxia e Coa Cuaddus, ma prestiamo attenzione anche alle altre. Non si possono sostenere certe situazioni che rendono gli spazi a disposizione, ridottissimi». L’argomento è al vaglio della Giunta che si appresta a esaminare le varie ipotesi tra cui quelle del numero chiuso e della turnazione. «Interventi per mitigare la pressione che impatta negativamente sul nostro patrimonio ambientale. – aggiunge - Prima di prendere decisioni definitive, però, ci confronteremo con gli operatori e con il Consiglio comunale. Partiamo da una base di lavoro che avevamo utilizzato durante il Covid. Dobbiamo sicuramente potenziare la fruibilità degli arenili, anche quelli meno frequentati. Siamo consapevoli che sarà un lavoro complesso e dobbiamo mantenere fermi i principi di spiaggia libera, ma equilibrando gli interessi e tutelare la natura».

Il dibattito

L’argomento fa già discutere. Chi lavora a Maladroxia da decenni non condivide la proposta. «Non sono d’accordo a soluzioni di questo tipo - dice Enrico Aliucci, titolare di un chiosco - diventerebbe una situazione antipatica per tutti. Mi ricorda il periodo del Covid quando barracelli e vigili andavano in spiaggia con il conta persone. Credo si debba invece cercare di sfruttare gli spazi retrostanti. Le persone stanno cominciando ad apprezzare gli spazi verdi. Anzi, Maladroxia e Coa Cuaddus, attirano tanta gente perché sono le spiagge più grandi e con qualche servizio. Mi occuperei invece delle piccole calette, come Su Portixeddu e altre insenature dove, a causa dei parcheggi a pagamento, ci sono pochi spazi. Non si può partire dalle limitazioni». Claudio Rossi, del chiosco di Coa Cuaddus, non è del tutto contrario all’ipotesi numero chiuso a Maladroxia per via delle dimensioni ridotte della spiaggia ma sottolinea «che con tutti gli interventi attesi nei vari arenili questo mi sembra il meno urgente, magari mi occuperei prima delle strade per le spiagge. Critica la minoranza consiliare: «Premetto che non conosco i contenuti di questa proposta e dovrei conoscerne perlomeno la ratio. In ogni caso - ha detto Ester Fadda, capogruppo di opposizione - ritengo che non ci sia assolutamente un caso di overtourism e che piuttosto si stia assistendo ormai da anni ad un processo di erosione delle spiagge, senza azioni di salvaguardia. “Spiagge a numero chiuso” lo interpreto come uno slogan che potrebbe addirittura scatenare ripercussioni negative. Non posso evitare di rimarcare il solito modo di imporre decisioni senza il minimo confronto e giudico grave il dover apprendere dalla stampa di una scelta politica che condizionerà i flussi turistici».

