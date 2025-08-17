Spia una vicina, indagato per staking 

Una telecamera di sicurezza per esterno, rinchiusa in una sfera, capace di riprendere anche di notte. Un apparato che, stando alla denuncia di una giovane donna, sarebbe stata piazzata dal vicino per spiarla, osservare oltre il suo giardino e sin dentro alle finestre. Nasce così, da una querela formalizzata nel 2023, un’inchiesta che si è chiusa di recente con le accuse della Procura mosse ad un informatico di 62 anni di atti persecutori, violazione delle norme che regolano la privacy e interferenza illecita nella vita privata di una vicina di casa 31enne. Ora il tecnico – che si era già fatto interrogare a seguito di una perquisizione – potrà difendersi dalle accuse e chiarire la propria posizione.

La vicenda

L’inchiesta si è chiusa con la formulazione di un capo d’imputazione, ma bisogna dire che il giorno dell’ispezione dell’impianto da parte della polizia giudiziaria nel computer del 62enne non sono state trovate immagini della vicina. La telecamera – a quanto pare – era regolarmente indirizzata verso il cortile interno dell’abitazione del tecnico, ma l’apparecchio è risultato dotato di zoom e controllo a distanza per indirizzare la ripresa. Tra i due vicini, inoltre, c’erano già stati degli screzi e una precedente denuncia per atti persecutori che poi è confluita anche in quella per interferenza illecita. Ora la parola passerà al giudice per le udienze preliminari che dovrà decidere se celebrare un processo sia sui presunti atti persecutori (la donna avrebbe ricevuto messaggi e avances non gradite) che per la vicenda legata alla telecamera.

Le telecamere

L’istallazione di telecamere private per la videosorveglianza – va ricordato – è regolato da una combinazione di norme e dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali. Le apparecchiature devono inquadrare esclusivamente aree di pertinenza privata, senza inquadrare spazi pubblici, aree condominiali o proprietà altrui. È possibile estendere il campo visivo a spazi pubblici o di terzi solo in presenza di un rischio reale e documentato, come atti vandalici, minacce o furti, comprovati da denunce alle autorità. Le immagini, inoltre, non possono essere conservate per più di 48 ore e, in casi eccezionali, si può estendere sino ad un massimo di 7 giorni ma con un giustificato motivo. In caso di violazione delle norme si rischia una sanzione sino a 36mila euro, ma c’è sempre il pericolo di inciampare nella responsabilità penale che vita l’interferenza illecita nella vita privata dei cittadini.

