Spia o membro di Hezbollah, il mistero di Imad 

Tel Aviv. Una spia libanese al servizio di Israele, portata in salvo con un’operazione degna di un film di James Bond, oppure un pericoloso membro di Hezbollah: chi è in realtà Imad Amhaz, il 30enne scomparso nei giorni scorsi a nord di Beirut? La domanda nasce da alcune contraddizioni con il modus operandi di Israele nel contesto della guerra contro Hezbollah che tingono di giallo la vicenda. All’alba di venerdì, il “giovane capitano della Marina” libanese, viene rapito in circostanze misteriose da un resort a Batrun, tra Beirut e Tripoli. L’esercito israeliano rivendica l’operazione, affermando che «la 13a unità navale ha arrestato un membro di Hezbollah nei pressi di un centro di ricerche». Secondo gli israeliani, Amhaz è da giorni in carcere dove viene interrogato dai servizi di sicurezza su presunte operazioni navali di Hezbollah contro lo Stato ebraico. Si tratterebbe del primo alto esponente di Hezbollah a essere catturato da Israele invece di essere ucciso. Ed è da qui che nascono i dubbi sulla vera identità di Amhaz.

Da più di un anno Israele non esita a uccidere comandanti militari e leader politici di Hezbollah. Perché risparmiare il poco più che trentenne Imaa Amhaz? Le autorità libanesi si sono limitate a prendere atto dell’accaduto. Un altro punto controverso riguarda l’esistenza di un filmato, subito diventato virale sui social, che mostra attimi decisivi della cattura di Amhaz da parte degli uomini-rana israeliani. Analisti osservano come normalmente gli israeliani siano cauti nel diffondere immagini così dettagliate delle operazioni oltre le linee nemiche. Il mistero resta irrisolto.

