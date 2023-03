Spia nel mondo dei turaccioli 

L’operazione era quasi riuscita, studiata molto bene e innocua all’apparenza. Qualcuno dentro la multinazionale Icas di Ivrea aveva iniziato a fare uscire le foto e i filmati (con riprese e angolazioni dettagliate) della macchina che sforna le gabbiette metalliche per i turaccioli dello champagne e di vini di pregio. Un dispositivo ad altissima efficienza, brevettato e coperto da segreto industriale. Qualcuno, forse inconsapevole dei danni che avrebbe causato alla sua azienda, stava fornendo all’esterno materiale prezioso per riprodurre la macchina. Un flusso di informazioni che da Ivrea arrivava a Olbia e poi in Alta Gallura. Una operazione di vero e proprio spionaggio industriale stroncata dalla Guardia di Finanza di Olbia.

La spia in casa

I militari delle Fiamme Gialle, coordinati dal capitano Carlo Lazzari, hanno individuato la persona che stava raccogliendo i dati del dispositivo, per utilizzarli poi a Calangianus e Tempio. L’uomo, 57 anni, molisano, ex dipendente della Icas, era il destinatario di video e foto che uscivano dall’azienda piemontese. Aveva costituito una società a Olbia, la Mas, per la lavorazione di metalli. Ed era lui, secondo i finanzieri, il personaggio chiave della spy story, tutta ambientata nel mondo del vino e dei turaccioli. L’uomo è stato denunciato, senza alcuna misura cautelare a carico: è accusato di rivelazione di segreto industriale. La sua posizione è al vaglio delle Procure di Tempio e di Ivrea, le indagini sono ben lontane dalla conclusione. La ricostruzione dei fatti è contenuta negli atti delle indagini, condotte in Sardegna e Piemonte. La persona indagata ha lavorato per anni alle dipendenze della Icas, una delle più importanti aziende italiane ed europee per la produzione di capsule e gabbiette per turaccioli. Lasciata l’azienda nel 2019, l’uomo, un tecnico specializzato, continua ad avere rapporti con un ex collega. Il presunto responsabile del furto di brevetti parla spesso con l'amico, che continua a lavorare a Ivrea, e lo convince, usando uno stratagemma, a fotografare e filmare la macchina che spara gabbiette a tutta forza. Inizia un flusso ininterrotto di video, il dispositivo viene ripreso in tutti i modi e le informazioni arrivano a Olbia. Il tecnico ora nel mirino delle Fiamme Gialle, dopo avere lasciato la Icas, infatti, si è trasferito in Gallura e ha costituito una società che ha come ragione sociale la “Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli”. Secondo gli investigatori, però, il vero obiettivo è quello di cedere a qualcuno in Alta Gallura i dati della macchina.

Controspionaggio

A Ivrea, però, qualcosa non funziona per il tecnico trasferito a Olbia. Infatti qualcuno, dentro la Icos, scopre che un dipendente sta facendo uscire dall’azienda preziose informazioni sulla macchina brevettata. E così entrano in gioco pm e i finanzieri di Olbia. Il dato che manca, per ora, è il nome del destinatario finale della linea di produzione. Ma le indagini sono ancora in corso.