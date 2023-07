«Spezzeremo la schiena all’inflazione»  

Arriva puntuale e senza sorprese il nono aumento consecutivo dei tassi di interesse nella zona euro, un cammino iniziato esattamente un anno fa per contenere l'inflazione ormai vicina alla doppia cifra. Oggi è scesa al 5,5% (dato di giugno), ma per la Banca centrale europea è ancora troppo elevata e quindi il Consiglio direttivo alza i tassi di altri 25 punti base, portando quello principale al 4,25%. Ma c'è una novità: da qui in poi si naviga senza indicazioni sul futuro, guardando esclusivamente ai dati che arriveranno nelle prossime settimane.

Strategia

Nella riunione di settembre, quindi, tutto è possibile: un rialzo o una pausa, ma certamente non un taglio, ha chiarito la presidente Christine Lagarde. Solo evocare la possibilità di uno stop scatena l'euforia delle Borse: Milano chiude in rally (+2,13%), aggiornando i massimi dal 2008, e l'euro scivola sotto il dollaro, rafforzato anche dal Pil Usa che sale sopra le attese. Al termine dell'ultima riunione del Consiglio direttivo prima della pausa estiva, Lagarde spiega la decisione del board soffermandosi molte volte sul concetto di «dipendenza dai dati». È un cambio di paradigma rispetto al passato, perché sparisce ogni riferimento allo sforzo ancora da compiere. «Ora ci muoviamo in un territorio dove dipendiamo dai dati, e sulla base di quello determiniamo se rialziamo o se ci fermiamo. Ma certamente non tagliamo».

Impegno

A settembre, quindi, «può esserci un rialzo o una pausa, ma non per un periodo esteso, perché dipende dai dati». Lagarde ne è convinta: «Stiamo facendo progressi, l'inflazione sta scendendo», e «sono sicura che le persone quando fanno shopping si accorgono che i rincari non sono quelli di 6-7 mesi fa. Ma è abbastanza? Non troppo», spiega la presidente, ricordando che l'obiettivo è «spezzare la schiena all'inflazione». Non proprio una grande consolazione perché, ricorda Mutuionline, da gennaio 2022 la rata di un finanziamento a tasso variabile a 30 anni è già cresciuta del +69,9%.

Sulle banche però peserà un'altra decisione presa a sorpresa dalla Bce. Il Consiglio direttivo ha azzerato la remunerazione dei depositi che le banche dell'Eurozona sono obbligate a mantenere presso Francoforte e che finora rendeva annualmente il 3,5%. La scelta costerà agli istituti europei circa 5,4 miliardi di euro secondo Bloomberg.

RIPRODUZIONE RISERVATA