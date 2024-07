Spettro fallimento sull’Olbia 

Olbia. Più del video pubblicato dal Pontedera con i gol del nuovo acquisto Daniele Ragatzu, ai tifosi dell’Olbia fanno male le parole con cui l’attaccante, tra i più prolifici della storia del club, ha salutato dopo 7 stagioni. E il passaggio «preso atto del clima di incertezza che regna nella società», tra le ragioni che l’hanno spinto a partire, di più.

La ripartenza

A una settimana dalla deadline per il pagamento degli stipendi dei dipendenti sportivi e l’iscrizione al campionato di Serie D, intorno all’Olbia si respira l’aria pesante che precede un fallimento. Non a caso l’amministrazione cittadina avrebbe sondato la disponibilità del San Teodoro-Porto Rotondo a cedere il titolo sportivo a una “nuova Olbia” per ripartire, eventualmente, dall’Eccellenza. Lo stesso Comune che nella persona del sindaco Settimo Nizzi, già medico sociale dei bianchi, a novembre, dopo il passaggio del 70 per cento delle quote dell’Olbia da Alessandro Marino e soci a SwissPro (per un milione e 400mila euro), aveva ben accolto i “nuovi proprietari” Benno Räber e Guido Surace. I quali oggi tacciono, chiusi in un silenzio che dura da 2 mesi e alimenta strane voci e pensieri pericolosi, tanto che dopo Ragatzu ha salutato Gabriele Bellodi, annunciato ieri dal Rimini, mentre il team manager Paolo Mele è diretto verso la Lucchese.

Le scadenze

Da una parte, c’è chi giura che l’accordo con Roberto Felleca per la gestione della prossima stagione sia stato raggiunto e che l’imprenditore stia aspettando il pagamento degli stipendi per entrare in gioco. Dall’altra, si vocifera che SwissPro stia contattando allenatori e giocatori da portare in Gallura, compito che invece spetterebbe a Felleca. A ciò si aggiunga che gli stipendi, per 380mila euro circa, ancora non sarebbero stati pagati, a dispetto del fatto che Räber, il 30 aprile, avesse assicurato che i soldi c’erano. E se non si paga entro il 10, addio Serie D. Vero è che la proprietà svizzera non avrebbe dovuto affrontare tutto questo: a novembre è stato annunciato che Marino e soci avrebbero continuato a gestire il progetto sportivo con le loro risorse e che SwissPro avrebbe fatto business per finanziare in prospettiva squadra e nuovo stadio, supportata da un fondo di investimento alle isole Cayman sul quale vige il massimo riserbo. Facile fosse vincolato al verificarsi di certe condizioni, come l’acquisto di altri club, e che dal momento che Marino, accusato di “anomalie amministrative”, si è dimesso, e gli svizzeri hanno dovuto concentrarsi sull’Olbia e sull’ingente debito, a detta loro superiore a quello risultante al closing, le altre operazioni siano finite in stand-by bloccando il fondo.

Le date

Intanto, la Lega nazionale dilettanti fa sapere che le gare di Serie D si giocheranno alle 16 dal 21 luglio (amichevoli ufficiali), alle 15,30 dal 1° settembre (il campionato comincia l’8), alle 14,30 dal 27 ottobre, alle 15 dal 19 gennaio, alle 16 dal 30 marzo e alle 16,30 dal 20 aprile. Che l’Olbia arrivi pronta al primo appuntamento della Coppa Italia, il 25 agosto, è esclusiva responsabilità di Surace e soci: le scuse stanno a zero.

