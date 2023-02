Spettacolo teatrale sulle cure palliative 

Il mondo delle cure palliative va in scena con uno spettacolo teatrale, dedicato alla medicina narrativa, per raccontare stralci di vita vissuta da parte di pazienti e dipendenti dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, all’interno del centro di Cure palliative e terapia del dolore al San Giovanni di Dio.

In scena

L’opera andrà in scena domani alle 20 al teatro della chiesa di San Pio X in via della Pineta ed è stata realizzata con il patrocinio dell’Aou di Cagliari e della Società Italiana di Cure Palliative. L’intero ricavato dello spettacolo sarà devoluto in beneficenza ai gruppi di supporto oncologico “Mai più sole contro il tumore” e “Abbracciamo un sogno”. «Una fra tante di queste terapie - spiega la dottoressa Maria Cristina Deidda, palliativista del centro di cure del San Giovanni di Dio - è il supporto spirituale per il contenimento del dolore totale, che, ad esempio, incoraggia l'uso di facoltà immaginative, l’uso dell'arte attraverso la medicina narrativa, così come del teatro, musica, danza».

Per questo nasce lo spettacolo “Viaggio nel cuore di Ippocrate”, evento teatrale di medicina narrativa, che utilizza testi realizzati dai pazienti e dal personale della Aou dove si raccontano stralci di vita vissuta all’interno del centro del San Giovanni di Dio, coordinato dal professor Gabriele Finco, direttore di Anestesia e rianimazione del Policlinico.L’evento sarà presentato da Angelica Lai e nasce dall’idea di Maria Cristina Deidda, Norma Deidda, Simona Cuneo, Elena Secci, Maria Antonietta Fenu dell'Aou. Il testo è a cura di Lalla De Angelis e Laura Rosa, con Paola Biolchini e con la regia di Luca de Angelis. Coreografie e danza sono a cura di Elisabetta Musu che verrà accompagnata dal cantante Luca Espa.

