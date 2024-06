Spettacolo rende omaggio alla figura di Luigi Oggiano 

Siniscola rende omaggio a Luigi Oggiano con uno spettacolo di Oreste Braghieri in programma sabato alle 21.15 in “s’antica corte Tancale”. L’opera che verrà messa in scena si intitola “Un viaggio interiore Luigi Oggiano e la sua terra”. Interpreti Cristiano Castangia, Matilde Cau, Silvia Corsi, Arianna Cossu, Giovanna Dalu, Elisa Deriu Pau, Emanuela Farris, Caterina Floris, Silvia Gabrielli, Salvatore Garippa, Matilde Meloni, Giulia Pau, Gianni Roccia, Salvatore Sanna. Prevista la partecipazione del tenore Sant’Efis con Riccardo Dadea, Francesco Bellu, Nicolò Massaiu e Roberto Ventroni. Organizzano sistema bibliotecario urbano e biblioteca Deledda. (f. u.)

