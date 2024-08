Spettacolo nello stagno con la regata dei Fassonis: vince Antonio Putzu 

Un mix di forza, equilibrio e fatica che al numeroso pubblico presente ieri mattina nelle rive dello stagno di Santa Giusta è piaciuto. Successo per la regata dei Fassonis, la numero 42, organizzata dalla neonata associazone Is Fassoneris e la Pro Loco, impegnata da tempo a far diventare la manifestazione “Patrimonio culturale dell’Unesco”. Emozioni e grinta non sono mancati, lungo il percorso di circa 600 metri.

Prima è andata in scena la gara a remi, vinta da Antonio Putzu (secondo Marco Pili, terzo Antonio Pili). La regata a remi, quella dei giovani, è stata vinta da Marco Demuro. Poi c’è stata quella a cantoi, più suggestiva e faticosa. I regatanti hanno dimostrato la loro abilità stando in piedi sopra l'imbarcazione con in mano un lungo bastone formato da tre canne che viene affondato per dare la spinta. La competizione è stata vinta anche in questo caso da Antonio Putzu (secondo Marco Pili e terzo il figlio Davide).

Questa volta hanno partecipato alla gara anche diversi giovani, che mesi fa hanno seguito i corsi la conduzione delle barche. In acqua erano infatti presenti dieci nuovi fassonis, realizzati dall’associazione con l’aiuto delle nuove leve. Ma non solo sfide. La festa è iniziata sabato scorso con l’esibizione dei giovanissimi sopra i cius, le piccole barche in resina. E ieri, dopo la regata, musica e buon cibo fino a tarda sera.

