Spettacolo inedito sui ragazzi 

Per la prima volta in Sardegna, sarà a Nuoro “Il labirinto”, spettacolo post-teatrale in realtà virtuale della compagnia “Teatro dell’argine” di Bologna. Andrà in scena nella rinnovata palestra del liceo musicale Sebastiano Satta dal 3 all’8 giugno, dalle 9 alle 21, per un totale di 45 repliche per 6 persone alla volta.

“Sardegna Teatro” aggiunge così un nuovo tassello alla riflessione sull’universo giovanile - e adolescenziale in particolare - attraverso le arti performative e i nuovi codici. “Il labirinto” è un’esperienza originale e immersiva che coniuga la narrazione del teatro e del cinema a quella della realtà virtuale e del gaming. Grazie al visore, si potrà andare alla ricerca delle 14 storie che hanno come protagonisti 7 ragazzi e 7 ragazze. Sono vere, frutto di interviste, contatti, ricerche e ascolto. Dice Carla Rita Marchetti, dirigente del liceo Satta: «La comunità scolastica ha accolto molto positivamente la proposta di collaborazione del Teatro di Sardegna». L’Asl metterà a disposizione le professionalità del servizio di Neuropsichiatria dell’infanzia ed dell’età evolutiva. «Crediamo fortemente - dice il dg Paolo Cannas - nell’importanza del collegamento fra il mondo scolastico e il sistema sanitario, attraverso il coinvolgimento degli studenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA