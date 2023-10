Spettacolo e quattro reti tra Usinese e Nuorese 

Usinese 2

Nuorese 2

Usinese (4-4-2) : Tanca, Saccu, Spanu, Daga, Luiu, Gutierrez (35’ st M. Saba), Doro (15’ pt Marras, dal 35’ st Mura) Tedde (16’ st Delrio), Foddai (35’ st Serra), Sanna, D. Saba. In panchina Caboni, Chighine, Ferranda, Panzali. Allenatore Robbi.

Nuorese (4-3-3) : Ruggiu, Mereu (11’ st Demurtas, dal 50' st Pitirra), Puddu, Steri, Peana, Manfredi, Rivera, F. Ruggeri, Moro, Cocco (40’ st M. Ruggeri), Passalenti. In panchina Carta, Moro, Piredda, Aru, Ramos, Zola. Allenatore Rusani.

Arbitro : Sari di Alghero.

Reti : pt 40’ Foddai, 45’ Moro (r); st 33’ Cocco, 52’ Sanna.

Note : espulso Passalenti; ammoniti Peana, Tanca, Daga, Luiu e Moro. Recupero 5’ e 7’.

Usini. Sotto un sole cocente finisce in parità tra Usinese e Nuorese. Al 9’ una punizione da fuori area di Luiu finisce alta. Al 26’ Foddai, servito da Domenico Saba, calcia alto. Primo squillo degli ospiti al 33’ con Cocco, tiro a lato. Al 40’ il vantaggio della squadra di Robbi: Foddai in area evita l’uscita di Ruggiu e insacca. Dopo 5’ la Nuorese pareggia dal dischetto con Moro. Nella ripresa al 19’ bordata su punizione di Cocco, palla fuori. Luiu al 25’ prova l’eurogol da centrocampo con poca fortuna. Al 33’ il vantaggio ospite con Cocco. Ospiti in dieci dal 35’: espulso Passalenti. Al 50’ miracolo di Ruggiu su colpo di testa di Sanna, che al 52’ pareggia.

RIPRODUZIONE RISERVATA