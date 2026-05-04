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05 maggio 2026 alle 00:30

Spettacolo e divertimento al Torneo Selis 

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Il titolo è andato al Flamengo, come un anno fa, ma ancora una volta è stata l’intera manifestazione ad aver vinto. Il 29esimo Torneo Manlio Selis, appuntamento calcistico riservato agli Under 14, è stato nuovamente all’altezza della situazione, con la presenza di tante squadre, tante giovani promesse e tanto spettacolo. Sino alla finale giocata domenica al Nespoli di Olbia, dove la formazione brasiliana ha battuto 2-0 il debuttante Como bissando il successo dello scorso anno. Decisive le reti segnate nella ripresa da Lucas Beda, eletto miglior centrocampista tra i giocatori dei club professionistici che hanno partecipato alla quattro giorni gallurese, e Yago Lelis. La partita è stata diretta dall’arbitro Giuseppe Collu di Cagliari, premiato insieme con gli assistenti Sandro Lisi e Giuseppe Sanna della sezione di Olbia. Assegnati riconoscimenti al Como finalista e alle semifinaliste Torino e Juventus, il premio Fair Play agli ucraini del Kryvbas Dnipro, al capocannoniere del torneo (Giacomo Fiore del Torino) e ai migliori allenatori Fernando Vanucci del Flamengo e Roberto Grasso del Chisola; miglior giocatore assoluto Fred del Flamengo.

Per ruolo sono stati premiati i portieri Cristian Quarantiello della Ferrini Cagliari e Vittorio Zazzera del Como, i difensori Tommaso Cogotti del Calcio Pirri e Mattia Guerra della Roma e gli attaccanti Giuseppe Squillace del Levante Azzurro Bari e Jan Vila dell’Espanyol de Barcelona; miglior centrocampista di un club dilettantistico Ettore Decaro del Chisola.

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