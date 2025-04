Spettacolo doppio nel golfo di Cagliari 

Concluse le regate nazionali che hanno riempito di vele il golfo di Cagliari. Quartu ha regalato quattro giorni di regate perfette nella seconda tappa nazionale del circuito Classe 420 e 470, per un totale di 12 prove con ben 105 equipaggi provenienti da tutta Italia. Nella classe 420, vittoria dell’equipaggio ucraino dello Yc Imperia (Sviatoslav Madonic e Dmytro Karabadzhak), nei 470 di Livia Ciampinelli e Nicola Brunotti (Circolo Velico Antignano). Gli unici equipaggi sardi in regata erano quelli della Lega Navale Italiana di Olbia che si sono piazzati tutti attorno al settantesimo posto andando in progressione. Un’esperienza di crescita per loro che hanno iniziato da poco riportando orgogliosamente la classe 420 in Sardegna. Soddisfatti gli organizzatori della Polisportiva Mare Quartu, che ha messo in campo tutte le forze per garantire il regolare svolgimento delle regate, con il supporto del LNI Cagliari e dello Yacht Club Quartu.

Al Windsurfing club Cagliari si è disputata la regata nazionale Hobie Cat 16 e Dragoon ultimo evento della Sailing Championship. L’equipaggio di casa formato da Piero Gessa e Roberto Dessy ha avuto la meglio tra i 27 Hobie Cat in gara. Quarti i più giovani Luca Marcis e Michela Piu sempre del Windsurfing club. Otto gli equipaggi nella classe Dragoon, il catamarano destinato ai più piccoli, vittoria di Angelo Salemme e Tommaso de Vergottini (Compagnia della Vela di Roma); secondi Riccardo Antinori e Agata Zhang, terzi Jacopo Nadal Masala ed Elisa Leo, entrambi equipaggi del WC Cagliari. ( l.d.c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA