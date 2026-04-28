Spettacolo di reti tra Psg e Bayern: 5-4 

Parigi. Una gioia per gli occhi, una partita che scalda il cuore degli appassionati neutrali e allo stesso tempo mette seriamente a rischio quello dei tifosi. La semifinale di andata di Champions League in scena al Parco dei Principi è uno spettacolo pirotecnico unico, che resterà nella storia del torneo per la qualità degli interpreti e per l'imprevedibilità di un copione sempre aperto a inattesi ribaltoni. A spuntarla per 5-4 è un Paris Saint Germain forte dell'ispirazione delle sue stelle, Kvaratskhelia su tutte, e di un meccanismo offensivo oliato alla perfezione da Luis Enrique; ma il Bayern non è da meno e riesce ad assicurarsi che in vista del ritorno resti tutto apertissimo.

La partita

È il Bayern la prima a salire di colpi, fino al 15', quando Pacho atterra Luis Diaz in area di rigore. Dal dischetto, Kane spiazza Safonov, con il russo che due minuti dopo salva i suoi dal doppio svantaggio su Olise lanciato a rete. Il Psg si riscatta subito, perché Kvaratskhelia lanciato sulla fascia punta l'uomo, rientra verso il centro e, con un destro a giro, imbuca a fil di palo. Attorno al 30' occasione da una parte e dall'altra, prima con Olise, poi con uno slalom in area di Doué con conclusione deviata. Sul calcio d'angolo, al 33', Joao Neves ribalta il risultato di testa. Continuano a susseguirsi i pericoli in campo in un loop infinito, finché al 41' Olise si incunea in uno spazio centrale lasciato un po' troppo aperto e buca i guantoni di Safonov. Le emozioni sembrano finite, ma nel recupero Davies tocca di mano in area: rigore visto dal Var, Dembelé calcia bene, e al 50' i campioni in carica tornano negli spogliatoi in vantaggio.

Nella ripresa il Psg a segnare sembra dilagare: all'11' Hakimi, lanciato tutto solo sulla fascia, rossa arretrato e, dopo due veli, Kvara insacca sul primo palo. Pochi minuti dopo, Dembelé poi rientra sul destro e calcia sotto le gambe del difensore una conclusione che bacia il palo ed è il 5-2. Ma le emozioni non sono finite: al 20' st, su una punizione di Kimmich, Upamecano svetta, sfiora soltanto di testa ma quanto basta per inquadrare lo specchio per accorciare a -2. Poi Luis Diaz in area addomestica con una magia di esterno un lancio lungo di Kane, manda in controtempo il suo marcatore con una finta e segna contro un immobile Safonov. Al 41' Mayulu fa tremare l'incrocio dei pali di Neuer ma per le altre emozioni bisogna attendere otto giorni: all’Allianz Arena tutto può accadere.

RIPRODUZIONE RISERVATA