«Spettacolo di luci per far vivere il centro» 

È la luce a guidare lo sguardo e a segnare il ritmo delle festività natalizie a Oristano. Con i suoi 14 metri di altezza, il grande albero di Natale collocato in piazza Eleonora domina la scena urbana e diventa il fulcro simbolico di un centro storico trasformato in un paesaggio luminoso, capace di unire eleganza, suggestione e senso della festa. Poco distante, in piazza Roma, la grande stella cometa torna a brillare dopo alcuni anni di assenza, restituendo alla città uno dei segni più riconoscibili del suo immaginario natalizio. Intorno a queste installazioni centrali, le vie del cuore cittadino si accendono di luminarie diffuse che accompagnano residenti e visitatori in un percorso continuo, dove la luce dialoga con l’architettura storica e ne valorizza i profili.

Non solo centro

Il racconto luminoso del Natale oristanese non si ferma al centro storico. Nella nuova piazza Mariano trova spazio un albero più piccolo, gemello per stile e concezione di quello di piazza Eleonora, una presenza discreta ma significativa, che rafforza il legame tra le diverse anime della città e porta l’atmosfera natalizia anche nei nuovi luoghi della socialità urbana. A completare il quadro, piazza Manno ospita la pista di pattinaggio su ghiaccio, diventata punto di riferimento per famiglie e giovani, mentre il tradizionale Mercatino di Natale anima la città con artigianato, sapori e produzioni enogastronomiche locali. Il calendario degli eventi predisposto dal Comune accompagna le settimane festive con musica, cori, iniziative culturali e attività dedicate ai bambini. Per il primo cittadino «un insieme di proposte pensate per valorizzare il centro storico e sostenere il tessuto commerciale locale nella stagione più intensa dell’anno».

Il sindaco

Il coordinamento complessivo delle iniziative è stato seguito dal sindaco Massimiliano Sanna e dall’assessore alla Cultura Simone Prevete, in un lavoro che ha visto la città prepararsi al Natale già a partire dai mesi estivi, per arrivare alle festività con un allestimento armonico e riconoscibile. Dal punto di vista operativo, il servizio di noleggio e installazione delle luminarie in centro città e nelle frazioni è stato affidato alla Corsa Luci New sas di Sarroch, per un importo complessivo di 51.240 euro Iva inclusa. Le installazioni luminose tridimensionali, tra cui la stella cometa e gli elementi scenografici principali, sono state invece realizzate dalla Elettrica 82 di Vidili e c. s.n.c. di Oristano, per un importo di 21.960 euro Iva inclusa, come dettagliato nelle determine comunali.

