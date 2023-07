Una serata per ammirare la meraviglia della danza e per ballare; l’appuntamento è venerdì davanti al sagrato di san Gemiliano, dalle 20, per “Danzarte”. A dare spettacolo ci saranno Danilo Salici e Valentina d’Elia, maestri di danza alla ASD Dance Company. Al termine dell’esibizione serata danzante aperta a tutti. La partecipazione è gratuita.

