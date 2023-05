Spettacolo dal vivo, quasi dieci milioni per il 2023 

L’emergenza legata al Covid è finita, e adesso si può procedere all’assegnazione delle risorse per gli spettacoli dal vivo utilizzando i vecchi criteri. Lo fa presente in una nota l’assessore regionale alla Cultura Andrea Biancareddu, ricordando che nel bilancio 2023 ci sono 9,5 milioni di euro per le attività di teatro, musica e danza. In particolare, sono previsti sino a centomila euro per gli organismi di spettacolo di nuovo inserimento e sino a 330mila euro per il finanziamento di progetti speciali legati all’adesione ad accordi per progetti speciali con il ministero della Cultura: di questi 330mila, sino a 100mila euro per i progetti di residenze artistiche nei territori, altri 100mila euro per il progetto New Italian Dance platform – Nid 2023 e 130mila euro per i progetti finanziati dal ministero nel 2022.

«Nel triennio 2020-2022, nella procedura per l’assegnazione del contributo si è dovuto tener conto dell’emergenza pandemica, in quanto, l’attività del comparto dello spettacolo dal vivo ha subito importanti limitazioni nella fruizione degli spettacoli da parte del pubblico – spiega Biancareddu – oggi la situazione sanitaria consente di riprendere l’attività in sicurezza». L'assessore ha anche sottolineato che i requisiti di accesso al contributo regionale, nonché alcuni aspetti concernenti le modalità di rendicontazione, sono stati oggetto di concertazione e di confronto in un incontro dello scorso mese di aprile con i rappresentanti degli organismi del comparto.

RIPRODUZIONE RISERVATA