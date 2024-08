Spettacolo contro la violenza di genere 

Nuovo appuntamento della rassegna “La luna sotto casa”, organizzata dal Comune con l’associazione Enti locali per le attività culturali e di spettacolo, e la collaborazione delle associazioni.

Oggi, dalle 21,30 nell’Ex Caserma di via Roma, spazio allo spettacolo sulla violenza nei confronti delle donne: “Se dico no è no. Un anno di albe e tramonti contro la violenza di genere”. Ideato da Maria Francesca Chiappe, giornalista, Ambra Pintore, artista, e Claudia Rabellino, avvocata, lo spettacolo mette in scena musica, teatro, reading e mini talk, nella convinzione che l’espressione artistica possa suscitare una riflessione su un tema purtroppo sempre attuale: la violenza sulle donne. Dallo stupro di gruppo a Palermo sino alle assurde motivazioni di assoluzione che vedono le donne come protagoniste-vittime. L’opera, mescolando l’arte della parola, della musica e del teatro, parte dalla denuncia per arrivare alla speranza, nella convinzione che l’arte e la cultura possano e debbano aiutare la società.

La luna sotto casa illuminerà anche il prossimo fine settimana, sino alla viglia di Ferragosto: il 9 agosto la piazza 28 Aprile ospiterà il concerto di Lino Cannavacciuolo “Via Napoli”, il 10 lo spettacolo per bambini al parco Parodi. E il 14 la serata finale con l’orchestra Santosuarez.

