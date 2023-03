Spettacolo benefico per l’oratorio  

Ha preso il via ieri il tour benefico dell’associazione culturale e ricreativa Sette Note e più che porta in giro lo spettacolo teatrale di grande successo “Beverly Inps” per raccogliere fondi per diversi enti e associazioni.

E oggi è la volta dell’oratorio di Sant’Elena a cui sarà devoluto l’incasso della replica in programma alle 18 al teatro Si e Boi di Selargius. La serata sarà presentata dalla presidente del consiglio Rita Murgioni e saranno presenti i ragazzi dell’oratorio assieme a don Gianmarco Lorrai vice parroco della basilica di Sant’Elena e responsabile dell’oratorio.

Il teatro di Selargius ospiterà anche le altre serate previste il 1 aprile a favore dei progetti del laboratorio tessile, creativo e sociale La Matrioska e il 2 aprile a favore dei progetti “Sardegna sociale Aps”. E ci sarà da ridere con Beverly Inps con questi vecchietti che tenteranno di salvare il loro ospizio. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA