Spettacolo Aperto tra musica e teatro 

L’associazione musicale Studium Canticum festeggia trent’anni di attività: la nuova edizione del festival Spettacolo Aperto, in programma in città da domani al 28 settembre, propone concerti, laboratori, spettacoli multidisciplinari e azioni collettive in un’idea partecipata di cultura e coralità. Diciotto gli appuntamenti: dodici spettacoli (concerti, performance, eventi) e sei laboratori in scuole, librerie, spazi sociali.

Apertura domani alle 20 a Casa Saddi, a Pirri, con “HERA”, concerto al femminile che intreccia la vocalità delle donne con la forza mitica della figura di Era e dà vita vita a un rito musicale che celebra la creatività e la memoria femminile. Sabato alle 20,30 il “Coro al buio” nella chiesa di Santa Maria del Monte in Castello: un concerto da ascoltare ad occhi chiusi, dove il buio diventa amplificatore di emozioni. Venerdì 19 con la doppia azione urbana “Singing All Together”: alle 18 presso I Fenicotteri e alle 19.30 in piazza Yenne lo spazio pubblico diventa luogo di canto collettivo con tutti i cori coinvolti nel festival. Sabato 20 alle 06,15 del mattino, nell’Auditorium di Marina Piccola, Studium Canticum eseguirà la “Sunrise Mass” di Ola Gjeilo, con il coro e l’ensemble d’archi Studium Canticum, in un concerto che celebra l’alba sul mare. Lo spettacolo sarà replicato domenica 21 alle 20,30 nella chiesa di S. Avendrace. Ancora sabato 20, alle 20,30 nella chiesa Madonna della Strada, lo spettacolo “Storie da cantare” dedicato ai canti popolari e tradizionali reinterpretati dal Coro Bachis Sulis di Aritzo. Tutti gli eventi sono a ingresso con donazione libera, salvo i laboratori che prevedono prenotazione obbligatoria. Programma completo e aggiornamenti su www.studiumcanticum.it e sui canali social dell’associazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA