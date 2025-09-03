VaiOnline
Rassegna.
04 settembre 2025 alle 00:14

Spettacolo Aperto tra musica e teatro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’associazione musicale Studium Canticum festeggia trent’anni di attività: la nuova edizione del festival Spettacolo Aperto, in programma in città da domani al 28 settembre, propone concerti, laboratori, spettacoli multidisciplinari e azioni collettive in un’idea partecipata di cultura e coralità. Diciotto gli appuntamenti: dodici spettacoli (concerti, performance, eventi) e sei laboratori in scuole, librerie, spazi sociali.

Apertura domani alle 20 a Casa Saddi, a Pirri, con “HERA”, concerto al femminile che intreccia la vocalità delle donne con la forza mitica della figura di Era e dà vita vita a un rito musicale che celebra la creatività e la memoria femminile. Sabato alle 20,30 il “Coro al buio” nella chiesa di Santa Maria del Monte in Castello: un concerto da ascoltare ad occhi chiusi, dove il buio diventa amplificatore di emozioni. Venerdì 19 con la doppia azione urbana “Singing All Together”: alle 18 presso I Fenicotteri e alle 19.30 in piazza Yenne lo spazio pubblico diventa luogo di canto collettivo con tutti i cori coinvolti nel festival. Sabato 20 alle 06,15 del mattino, nell’Auditorium di Marina Piccola, Studium Canticum eseguirà la “Sunrise Mass” di Ola Gjeilo, con il coro e l’ensemble d’archi Studium Canticum, in un concerto che celebra l’alba sul mare. Lo spettacolo sarà replicato domenica 21 alle 20,30 nella chiesa di S. Avendrace. Ancora sabato 20, alle 20,30 nella chiesa Madonna della Strada, lo spettacolo “Storie da cantare” dedicato ai canti popolari e tradizionali reinterpretati dal Coro Bachis Sulis di Aritzo. Tutti gli eventi sono a ingresso con donazione libera, salvo i laboratori che prevedono prenotazione obbligatoria. Programma completo e aggiornamenti su www.studiumcanticum.it e sui canali social dell’associazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Caso Grillo

Tragedia familiare blocca la fine del processo

Morto a Roma il figlio di 22 anni del presidente del collegio Marco Contu, sentenza il 22 settembre 
Andrea Busia
Intervista

«La legislatura va avanti fino alla scadenza ma con un Pd più forte»

Deriu: il problema della decadenza non esiste,  i processi dureranno oltre il termine del 2029 
Roberto Murgia
1931-2025

«Era una persona speciale Il nostro saluto al direttore Emilio Fede»

I ricordi di Antonello Sanna e Milly Carta, custodi del condominio di Milano 2 
Luigi Barnaba Frigoli
Mostra internazionale del cinema

A Venezia “Il Mostro”e riemerge la pista sarda

Un cast isolano sul red carpet del Lido per la prima dell’attesa serie Netflix Alle radici del serial killer fiorentino: l’omicidio di Barbara Locci e del suo amante 
Francesco Abate
La polemica

Fondi Nato, retromarcia sul Ponte

Il ministero dopo il no Usa ai «conti creativi»: è finanziato con risorse statali 