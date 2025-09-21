Spettacolo Aperto, due appuntamenti 

Doppio appuntamento oggi per Spettacolo Aperto, il festival organizzato dall’associazione Studium Canticum per il trentennale.

Cartoline

Alle 18, in via dei Genovesi 94, andrà in scena Cartoline, un laboratorio espressivo e musicale aperto a tutte e tutti, musicisti e non. Utilizzando cartoline raffiguranti quadri celebri o immagini suggestive, i partecipanti sono invitati a interpretare, attraverso la voce o strumenti d’arte, o strumenti non convenzionali, o il gesto, le emozioni e le atmosfere evocate dalle immagini.

Una esperienza collaborativa che, affidandosi alla capacità narrativa delle immagini, mira a stimolare l’ascolto reciproco e la cooperazione tramite l’espressione non verbale, in uno spazio di libertà creativa e di improvvisazione.

Il laboratorio è affidato alla cura del catanese Oscar Alfonso Pappalardo, esperto di didattica inclusiva e di approccio corporeo-espressivo alla musica. La prenotazione è obbligatoria: scrivere a associazione@studiumcanticum.it o chiamare il 338 9403280.

Musica all’Exmà

Alle 20,30 invece, all’Exmà di via San Lucifero, appuntamento con Canzoni per girare il mondo. Il coro a voci miste Ad libitum propone un viaggio sonoro attraverso paesi, lingue e tradizioni. Un itinerario musicale che attraversa culture diverse, unendo melodie e ritmi popolari che parlano di nostalgia, speranza, amore e radici: dal canto tradizionale coreano Arirang, alla profonda malinconia del tango argentino El último café che farà da colonna sonora del tango di Pino Perria; dalla ninna nanna ucraina sussurrata tra mamma e bambino, all’intenso Badde lontana, al popolare La Rosina bella. Al pianoforte Manuele Pinna, alle percussioni Emanuele Cocco.

