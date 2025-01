Spettacolo annullato, finanziamento restituito alla Regione 

Il gruppo di minoranza ha sollevato dubbi sulle voci di spesa destinate alle manifestazioni organizzate dal Comune di Decimomannu durante il periodo natalizio: «Non siamo riusciti a comprendere - ha esternato il consigliere Leopoldo Trudu - a cosa si riferisca la spesa corrente di 100 mila euro relativa alle attività di promozione e animazione delle festività natalizie. Da dove provengono i soldi?».

In particolare Trudu si riferisce ai 100mila euro di fondi regionali che l’amministrazione avrebbe dovuto destinare a un grande evento: «Avete speso i soldi come prevede la legge? O si sarebbe dovuto organizzare un concerto come ad Assemini?».

L’equivoco è stato prontamente dissipato dalla sindaca: «Il Comune - ha spiegato Monica Cadeddu - è stato beneficiario di due finanziamenti. Nel 2024 abbiamo organizzato la festa di Santa Greca con un finanziamento del 2023 e abbiamo ottenuto ulteriori 100mila euro a festa già conclusa. Così abbiamo richiesto in Regione una rimodulazione di quel contributo. Un emendamento ha modificato la destinazione dei fondi, consentendoci di utilizzarli per la promozione e l’organizzazione delle attività natalizie».

Diversa la questione degli ulteriori 100mila euro che sarebbero serviti per un concerto di fine anno: «Abbiamo rinunciato ai soldi per evitare di proporre un altro artista importante contestualmente a Tananai ad Assemini. I fondi sono stati restituiti in Regione». (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA