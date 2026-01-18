Spettacolo a Bonorva, bel colpo dell’Ozierese   

Gli anticipi della seconda giornata di ritorno del girone B, disputati sabato, hanno già delineato scenari interessanti in chiave alta e bassa classifica.

Tre le partite giocate, con risultati pesanti soprattutto nella corsa ai playoff e nelle zone calde. Spettacolo a Bonorva, dove i padroni di casa hanno travolto lo Stintino con un netto 5-1, confermandosi tra le formazioni più solide del campionato. Protagonista il bomber Domenico Saba, autore di una doppietta. Tre punti che hanno consentito alla squadra di Michele Pulina di conservare il secondo posto. Lo Stintino è rimasto invece in terzultima posizione con Li Punti e Ghilarza.

Ozierese ok

Colpo esterno dell’Ozierese, che ha espugnato Macomer superando la Macomerese di misura grazie alla rete in pieno recupero di Ferro. Un successo prezioso che ha permesso ai ragazzi di Mura di restare affiancati al Bonorva in seconda posizione, mentre i padroni di casa sono scivolati fuori dalla zona playoff (-3 punti).

Successo fondamentale anche per l’Arzachena, che a Telti ha superato 3-2 il Thiesi nello scontro diretto per le posizioni di vertice. Decisivo un calcio di rigore di Bonivardi in pieno recupero, dopo il doppio botta e risposta con gli ospiti sempre passati per primi in vantaggio.

RIPRODUZIONE RISERVATA