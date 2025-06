Spettacoli per i bimbi con “E-stiamo al parco” 

Torna “E-stiamo al parco”, la rassegna di teatro ragazzi ideata e organizzata da Il Crogiuolo - centro di intervento teatrale nella bella cornice di Casa Saddi, nove appuntamenti fino al 5 agosto.

Gli spettacoli, adatti ad un pubblico di famiglie con bambini dai tre anni in su, nella maggior parte dei casi, introducono i giovani spettatori non solo alla scoperta del gioco del teatro ma consentono loro anche un confronto con temi importanti: amicizia, fiducia nelle proprie capacità, rispetto della natura e degli altri, accettazione e comprensione del diverso, solidarietà ma anche conoscenza di fiabe e leggende.

Domani dalle 16.30, in scena “Questo è lo spettacolo migliore del mondo”, con Riccardo Bucci e Cristiana Tramparulo. Una giudice armata di cronometro e taccuino, certifica il raggiungimento dei record in tutto i mondo. Dall’apnea più lunga, alla lumaca più veloce, fino al rumore più fastidioso. Dal primo all’ultimo, i primati del mondo vengono registrati e catalogati, per la gioia dell’intrattenimento di grandi e piccini.

Un record per tutto, un record per tutti. Cani, gatti, vecchietti, ognuno sembra essere il migliore in qualcosa. Tramite l’uso di bislacchi strumenti di misurazione, un uomo in calzamaglia verde, effetti speciali da B-movie, e diverse prove d’abilità, la giudice si scontra ben presto sull’astrazione dei premi. Come attestare chi è il bambino più felice del mondo? Come stabilire la nonna migliore a cucinare? Qual è il cane più bello? E in un mondo dove tutti sono i migliori, chi è il miglior peggiore?

