Spettacoli per bimbi, musica e solidarietà con “Pauli Christmas”  

Tra i mercatini degli hobbisti e i giochi per bambini nella “Casa di Babbo Natale”, domenica in via del Redentore è cominciata ufficialmente la stagione natalizia di Monserrato. È così che si è aperto “Pauli Christmas”, il calendario di eventi promosso dal Comune, in collaborazione con la Pro Loco e Pgs Sardegna, per animare la città durante le feste. Un ricco cartellone di appuntamenti dedicati al divertimento per bambini, agli spettacoli e al commercio. Il momento clou è atteso il 31 dicembre: Monserrato avrà ancora una volta il suo Capodanno.

Oggi dalle 16.30 alle 19 nella scuola media di via Argentina va in scena il mercatino solidale. Giovedì l’attenzione si sposta in piazza Maria Vergine, con il Miracolo di Natale. Sabato alle 17 ai giardinetti di via del Redentore ancora animazione per bambini con il “Villaggio di Babbo Natale”, mentre durante tutto il weekend il trenino natalizio girerà tra le vie dello shopping illuminate. L'ultimo dell’anno si festeggerà ancora ai giardinetti con lo show della band Freevival a partire dalle 22.30.

Il benvenuto al 2026 verrà poi dato a mezzanotte con i fuochi d’artificio a bassa intensità sonora. Il 5 gennaio alle 16.30 partirà da piazza Maria Vergine una sfilata per i bimbi, che si concluderà al Parco della Memoria con spettacoli e animazione. Il giorno dell’Epifania saranno protagoniste le parrocchie della città, dove i più piccoli incontreranno i Re Magi. I mercatini di Natale torneranno il 20, 21 e 27 dicembre e il 3 e il 5 gennaio. Soddisfatte le assessore Emanuela Stara e Fabiana Boscu «Vogliamo che le feste siano un’occasione speciale per le famiglie e un’opportunità per i più piccoli di vivere il Natale in un clima di gioia», dicono. Il sindaco Tomaso Locci aggiunge: «Quest’anno abbiamo investito maggiormente per installare più luminarie e coinvolgere zone come via Porto Botte, piazza Gennargentu e via San Gottardo, dove abbiamo tante attività».

RIPRODUZIONE RISERVATA