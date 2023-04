Spettacoli, nominata la commissione di vigilanza 

È stata nominata la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo che resterà operativa fino al 31 dicembre 2024. È composta dal sindaco (o da un suo delegato), dal comandante della Polizia locale (o da un suo delegato) e da un dirigente medico di base competente per territorio o comunque da un medico delegato da questo.

Ancora da un dirigente del settore Urbanistica e edilizia privata e da un dirigente del settore attività produttive-Suape, e dal comandante del corpo provinciale dei vigili del fuoco. Sono state poi nominate due figure fondamentali per dare l’ok allo svolgimento degli spettacoli, sia al chiuso che all'aperto. Sono Alberto Badas esperto in elettrotecnica, e Giancarlo Casula, esperto in acustica.

Potranno di volta in volta far parte della commissione, su loro richiesta, un rappresentante dei titolari dei locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli eventuali lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali. La commissione ha un ruolo fondamentale per garantire che tutti gli spettacoli si svolgano in condizioni di sicurezza. E anche quest’anno Quartu si prepara ad accogliere tantissime iniziative dalla rassegna estiva del Comune alle feste patronali.

