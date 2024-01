«Spettacoli, la strada è quella giusta» 

Parrocchie, associazioni, negozianti e Comune di Assemini unite per promuovere il calendario di iniziative culturali e spettacoli a cavallo tra i vecchio e il nuovo anno. «È stato un successo», dice soddisfatta l’assessora Jessica Mostallino, «nonostante il budget molto ridotto, dovuto a un’amministrazione commissariata, abbiamo cercato di realizzare quante più iniziative possibili, proponendone di specifiche soprattutto per i bimbi. Abbiamo inoltre collaborato con diverse associazioni culturali presenti nel nostro territorio. Siamo riusciti così a coprire quasi tutti i giorni dal 14 dicembre a oggi, e il bilancio è ottimo: una grande partecipazione a spettacoli e laboratori per i bambini, ma anche alle altre manifestazioni, come quella, divertentissima, per adulti della drag queen Greta Sofia. Un calendario fitto insomma che ha registrato la partecipazione, con risorse e mezzi propri, per la prima volta, del centro commerciale naturale».

È stato poi anche l’impegno delle associazioni locali e delle due parrocchie a rendere possibile il successo del calendario asseminese. Tra le tante, ultima in ordine di tempo, in questi giorni si concluderà la mostra “Tra passato e presente”, organizzata proprio dalla parrocchia di San Pietro nel vecchio municipio: tre sale allestite coi prestiti delle famiglie del centro storico che hanno fatto rivivere gli anni ‘70 e ‘80 del Novecento.

Sabrina Stara e Niside Muscas, tra le organizzatrici, condividono il loro entusiasmo: «È stato emozionante e divertente: grazie alla generosità della cittadinanza, abbiamo potuto far rivivere oggetti, musiche, sapori di questi 2 decenni indimenticabili. Il paese infatti era la Las Vegas del Campidano con le sue discoteche che paradossalmente, è stato difficile mettere in mostra, e il cinema che invece, ha potuto riaccendere almeno un’insegna grazie ai preziosi oggetti della famiglia Desogus. Un piccolo allestimento che con il patrocinio del comune è stato possibile mostrare anche alle nuove generazioni».

Sono stati soddisfatti dunque tutti i gusti e tutte le età in un connubio proficuo tra amministrazione comunale, associazioni locali e iniziative private: l’auspicio è che la collaborazione possa proseguire anche per tutto il 2024.