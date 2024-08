Spettacoli in piazza, nuovo calendario 

“S’stiu in Carrela”, che vede protagonisti i commercianti, e altre iniziative animeranno la seconda parte dell’estate a Macomer. Si riparte con le manifestazioni in piazza, che caratterizzeranno la fine di agosto e settembre. Organizzato dal Comune, il 22 agosto si riparte con “Comicissima”, il teatro soprattutto nel centro storico. Si tratta del secondo appuntamento con il gruppo Barbariciridicoli che propone canzoni, macchiette, parodie, sketch comici e personaggi esilaranti pensato per il pubblico macomerese.

L’evento è in programma il 22 agosto, con inizio alle ore 21, nella caratteristica piazzetta Peana, nel cuore del centro storico. Protagonista della serata sarà Marta Proietti Orzella, attrice del teatro sardo contemporaneo, che sarà accompagnata dalla complicità ironica del chitarrista Luca Pauselli. Nei prossimi giorni si riunirà il direttivo del Centro commerciale naturale per definire il nuovo programma di manifestazioni per strada, che caratterizzeranno l’ultima settimana di agosto, tutto il mese di settembre e anche una parte di ottobre. (f. o.)

