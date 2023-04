Spettacoli in periferia,  al Poetto e alla Fiera: stanziati 500mila euro  

«Si tratta di un’iniziativa importante destinata ai professionisti dello spettacolo, ma che ha come obiettivo la valorizzazione delle periferie», afferma l’assessora alla Cultura, Maria Dolores Picciau, «i fondi saranno distribuiti attraverso un bando e successive graduatorie. Per aree periferiche si intendono tutte le aree decentrate di Cagliari, senza escluderne alcuna affinché fra queste e il centro si accorcino le distanze e per valorizzare tutto il patrimonio materiale e immateriale delle periferie, facendo sentire così forte la presenza dell’amministrazione».

Il bando, presentato ieri a Palazzo Bacaredda, prevede un investimento di 500mila euro - 400mila in meno rispetto a quelli stanziati lo scorso anno - destinati gli operatori cittadini che proporranno progetti aventi per oggetto lo spettacolo dal vivo. Avranno tempo fino al 5 maggio per presentare la domanda.

Protagonisti non saranno solo gli artisti, ma anche gli spazi e le zone spesso lontane dai riflettori come il lungomare Sant’Elia, piazza Medaglia Miracolosa, il Cep, Monte Mixi, Is Mirrionis, Mulinu Becciu, Pirri, Sant’Avendrace, cui quest’anno si aggiungono due nuovi palchi: l’Arena Beach al Poetto e la Fiera in viale Diaz.

Il filo conduttore è lo spettacolo dal vivo: musica, danza, teatro e arte circense animeranno le aree periferiche della città. Questo in sintesi “Cagliari dal Vivo 2023”, il progetto nato dall’Accordo di programma tra il ministero della Cultura, direzione generale Spettacolo, e il Comune di Cagliari.

Pronti 500mila euro

Artisti di serie A

Lo scorso anno sono stati artisti del calibro di Max Gazzè, Taxi B insieme al dj- producer Greg Willen e Gavino Murgia, solo per citarne alcuni, a calcare i palchi cagliaritani, ma le aspettative per i prossimi arrivi non sono da meno.

«Chiunque voglia portare spettacoli e arte nella nostra città è il benvenuto, perché significa ampliare l’offerta culturale ma anche creare un meccanismo per lo sviluppo economico del territorio», aggiunge il sindaco Paolo Truzzu,«non ci fermiamo ai finanziamenti ministeriali, ma ci sono anche tutte le risorse comunali per le altre iniziative culturali. Per questo stiamo lavorando con altri enti, in particolare con la Fiera e l’ippodromo, per attrezzare aree dedicate agli spettacoli».

L’interrogazione

Tra i luoghi indicati dal bando, nota Francesca Ghirra (Progressisti), che ha depositato un’interrogazione, non è stata menzionata l’Arena Nazzari, all’interno del parco della Musica: «Non è chiaro se si intenda predisporre anche questo spazio o se il suo allestimento sia incompatibile con la realizzazione della struttura che, provvisoriamente, ospiterà gli operatori del mercato di San Benedetto. Così come sarebbe opportuno conoscere a chi, a quali costi e condizioni verranno destinate l’Arena Beach del Poetto e della Fiera».

