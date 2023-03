Spettacoli folk, raccolti 4mila euro per i bimbi malati 

Successo per la 14esima edizione della rassegna “Beni, Beniu, Beranu”, organizzata dall’associazione culturale Froris de Beranu, assieme a Fitp (Federazioni italiane tradizioni popolari) e con il patrocinio del Comune. Lo spettacolo a scopo benefico, in cui si sono alternati gruppi folk e suonatori, ha consentito di raccogliere 4 mila euro tra offerte e vendita dei biglietti della lotteria abbinata e che sono stati devoluti all’Asgop, l’associazione sarda genitori oncoematologia pediatrica.

«Siamo felicissimi» dice la presidente di Froris de Beranu Adele Cogoni, «è stato un bellissimo spettacolo e siamo grati ai tanti che hanno contributo ad aiutare i bambini malati».

E il gruppo folk Foris de Beranu in un lungo post sulla sua pagina Facebook ha voluto ringraziare tutti i partecipanti, dal presentatore Giuliano Marongiu, all’ accademia tradizioni popolari “città di Tempio”, al suo suonatore Alessandro Zizi. E ancora: l’associazione teatrale Sacro Cuore e Dolores Dentoni, Francesco Picci e Romeo Dentoni, con i loro canti a curba e tanti altri. Un successo è stata anche la lotteria con premi messi a disposizione grazie alla generosità di alcune attività commerciali: da un cambio olio e filtro, a un buono spesa in macelleria da 50 euro. E ancora una cena per due, un telefonino, uno smart pad e tanto altro. I numeri dei biglietti vincenti sono stati pubblicati sui social e i vincitori possono andare a ritirare i premi contattando i numero di telefono indicato.

RIPRODUZIONE RISERVATA