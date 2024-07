Spettacoli fino a settembre 

È stato presentato il cartellone ufficiale di “MasullasEstate 2024”. Tanti gli appuntamenti fino a settembre, promossi dal Comune di Masullas in collaborazione con le associazioni (tra cui la Pro Loco), il Ceas e il comitato dei festeggiamenti. Numerosi gli eventi pensati dagli organizzatori per coinvolgere persone di tutte le età.

Sabato 27 luglio è in programma la sesta edizione della sagra del maiale arrosto. Ad agosto, invece, il 9 è in programma l’inaugurazione ufficiale del murales “Museo fuori dai musei” e del giardino botanico del Monte Arci. Sempre il 9 agosto si terrà la decima edizione del “Festival canoro masullese”. Il 10 agosto la “Festa dell’emigrato”, mentre il 21 spazio alla commedia “Pulixi e priogu”. Il 14 settembre l’inaugurazione della mostra “Shards of the past/Meanings of the present/Passato e Presente”. Dal 15 al 19 settembre il viaggio dedicato agli anziani “Trulli e Sassi”. Il 21 “Open Your Mine” e il 22 la cerimonia di chiusura della festa della patrona “Sa Gloriosa”, con “su Inserru de sa Gloriosa”. Chiudono la rassegna corale del 28 e la “Giornata del Romanico” il 29 settembre. ( g.pa. )

