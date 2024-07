Spettacoli estivi, bando in extremis 

Bando in extremis per cercare di programmare un cartellone culturale per l’estate a Selargius, da inizio agosto sino a fine settembre. Il Comune - dopo aver stanziato 10mila euro in bilancio - ha pubblicato l’avviso rivolto alle associazioni locali, che potranno proporre spettacoli e iniziative culturali entro il 29 luglio, esclusivamente via pec. Le associazioni - oltre ad avere la sede legale in città - dovranno “predisporre specifica locandina della propria programmazione, presentare un progetto contenete attività di intrattenimento quali, ad esempio, eventi musicali, concerti, anche itineranti, rappresentazioni e laboratori tematici, intrattenimenti vari per bambini e adulti, organizzazione di esposizioni di operatori di ingegno, artigianali e scolastici, realizzazioni dei laboratori”, viene spiegato nell’avviso. Iniziative che dovranno essere realizzate dall’1 agosto al 30 settembre.

