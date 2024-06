Spettacoli e shopping: torna “Notteggiando” 

I tremila ombrellini colorati sovrastano la maggior parte delle vie del centro, allestiti con i colori tipici dei quartieri storici. Con la prima di “Notteggiando” prevista per questa sera prende il via ufficialmente il programma dell’estate iglesiente. Le serrande delle attività commerciali rimarranno sollevate fino a tardi, bancarelle, punti musica e animazione; c’è grande attesa per la prima “notte bianca”: «Le recensioni da parte degli operatori in vista del fine settimana sono ottime. - rivela l’assessore alle Attività commerciali Daniele Reginali - da oggi il programma estivo della città entra nel vivo».

Per l’occasione si è provveduto ad organizzare la viabilità con il blocco del traffico (a partire dalle 18:30 e fino alle 23:30) dopo l’intersezione di via Gramsci con via Crocifisso in direzione piazza Sella e lato piazza Oberdan e “Casa dello Sport”: «Ci sarà il doppio senso di circolazione nel lato che conduce in via Garibaldi e verso via Eleonora. - spiega l’assessore alla Viabilità Francesco Melis - Nelle aree interessate il divieto di sosta inizierà dalle ore 16». Il traffico sarà controllato dalla Polizia municipale e dagli operatori di Iglesias Servizi e della Pro Loco. (ad. s.)

