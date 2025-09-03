Spettacoli e riti religiosi per la madonna di Bonaria  

Sant’Antioco si prepara a rinnovare la sua devozione per Nostra Signora di Bonaria, patrona della Sardegna e protettrice dei naviganti. Una ricorrenza che intreccia spiritualità, identità marinara e cultura popolare, rendendo l’isola teatro di una delle feste religiose più sentite dalla comunità. A Sant’Antioco, terra di pescatori e marinai, questa devozione ha trovato terreno fertile con una chiesa a lei dedicata dove è diventata espressione identitaria della comunità. Al via oggi i festeggiamenti religiosi con il triduo mentre domani alle 19 oltre alla celebrazione eucaristica, si svolgerà una predica solenne.

Il programma religioso prevede la messa e processione a mare, domenica alle 17: l’effigie della Madonna viene portata su una barca addobbata e seguita da un corteo di imbarcazioni, in una cornice di grande partecipazione e intensità emotiva. Accanto ai momenti religiosi, la festa si arricchisce di appuntamenti civili: da segnalare, sabato alle 22 il concerto di Riccardo Fogli nel palco allestito davanti al sagrato della chiesa, in piazza Aldo Moro. Grande chiusura domenica alle 21.45 con lo spettacolo pirotecnico e a seguire, in piazza, Lapola and friends, Francesco Porcu, Ignazio Deligia e i Tamurita. Si prevede anche quest’anno una grande partecipazione, grazie al lavoro del comitato organizzatore. Inoltre, la chiesa, situata in via Risorgimento, è un luogo semplice e accogliente, frequentato anche per attività comunitarie e giovanili.

RIPRODUZIONE RISERVATA