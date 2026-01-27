Spettacoli e fiere, il nuovo PalaPip apre al pubblico  

Nella zona industriale di Guspini, il PalaPip è pronto a ospitare manifestazioni e cittadini ed è quindi nuovamente aperto al pubblico, dopo i lavori di manutenzione e adeguamento finanziati da Regione e Comune.

Di recente è stata presentata la Scia per attività in locali di spettacolo, centri sportivi e palestre con capienza superiore a 200 persone al comando provinciale dei vigili del fuoco di Cagliari.Stefania Atzei, assessora al Patrimonio, dichiara che «finalmente, dopo tanto tempo e importanti lavori di adeguamento, si è arrivati a questo risultato che reputo emozionante. Sono state inoltre spese tante risorse economiche e ora potremo mettere a disposizione di tutta la comunità un pezzo importante del nostro patrimonio immobiliare».L’assessore ai Lavori pubblici, Marcello Serru, rende note le spese effettuate dall’amministrazione: «Questo risultato è stato possibile grazie anche al lavoro svolto dall’ufficio opere pubbliche. Abbiamo prima vinto un bando che ci ha consentito di ottenere le risorse economiche. Avremo il PalaPip a posto anche per pubblici spettacoli, il che ci consentirà la massima fruibilità possibile per organizzare eventi e rendere Guspini ancora più attrattiva».

Gli interventi per 522mila euro provengono per il 90% da fondi regionali e il restante da un cofinanziamento comunale. Nato come centro fieristico, il palazzetto potrà essere utilizzato per attività di intrattenimento e spettacolo, per sagre, mostre, fiere, esposizioni, non escludendo lo sport. «Siamo beneficiari di un ulteriore finanziamento di 300mila euro per il centro servizi PIP e per il completamento degli esterni, che presto sarà reso operativo».

