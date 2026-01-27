VaiOnline
Guspini.
28 gennaio 2026 alle 00:26

Spettacoli e fiere, il nuovo PalaPip apre al pubblico  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nella zona industriale di Guspini, il PalaPip è pronto a ospitare manifestazioni e cittadini ed è quindi nuovamente aperto al pubblico, dopo i lavori di manutenzione e adeguamento finanziati da Regione e Comune.

Di recente è stata presentata la Scia per attività in locali di spettacolo, centri sportivi e palestre con capienza superiore a 200 persone al comando provinciale dei vigili del fuoco di Cagliari.Stefania Atzei, assessora al Patrimonio, dichiara che «finalmente, dopo tanto tempo e importanti lavori di adeguamento, si è arrivati a questo risultato che reputo emozionante. Sono state inoltre spese tante risorse economiche e ora potremo mettere a disposizione di tutta la comunità un pezzo importante del nostro patrimonio immobiliare».L’assessore ai Lavori pubblici, Marcello Serru, rende note le spese effettuate dall’amministrazione: «Questo risultato è stato possibile grazie anche al lavoro svolto dall’ufficio opere pubbliche. Abbiamo prima vinto un bando che ci ha consentito di ottenere le risorse economiche. Avremo il PalaPip a posto anche per pubblici spettacoli, il che ci consentirà la massima fruibilità possibile per organizzare eventi e rendere Guspini ancora più attrattiva».

Gli interventi per 522mila euro provengono per il 90% da fondi regionali e il restante da un cofinanziamento comunale. Nato come centro fieristico, il palazzetto potrà essere utilizzato per attività di intrattenimento e spettacolo, per sagre, mostre, fiere, esposizioni, non escludendo lo sport. «Siamo beneficiari di un ulteriore finanziamento di 300mila euro per il centro servizi PIP e per il completamento degli esterni, che presto sarà reso operativo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Manovra, le risorse per le diocesi paralizzano l’aula

Lavori a rilento: ok a soli tre articoli Alto rischio di esercizio provvisorio 
Roberto Murgia
L’emergenza.

Oristanese senza medici, ne manca uno ogni due

Marianna Guarna
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la celebrazione del Giorno della Memoria al Quirinale, Roma, 27 gennaio 2026. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la celebrazione del Giorno della Memoria al Quirinale, Roma, 27 gennaio 2026. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
Giorno della memoria

«Non c’è posto per l’odio razziale»

Il messaggio di Mattarella: «Tutta l’Ue sia unita contro l’antisemitismo» 
Scienza

Oliena, la grotta delle meraviglie

Uno speleologo di Seui ha scoperto sette chilometri di cavità inesplorate 
Giorgio Ignazio Onano
Strade maledette

Monserrato, travolto sulle strisce

Ricoverato al Brotzu un 89enne dopo l’incidente in via Del Redentore 
Raffaele Serreli