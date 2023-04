Spettacoli e feste in piazza, sì al piano della sicurezza e alle regole per le attività  

Più ordine, maggiore sicurezza e regole da rispettare. Il Comune di Santa Giusta pochi giorni fa ha approvato il Piano di emergenza per le manifestazioni che vengono organizzate in piazza Othoca, dietro il palazzo comunale. Sono state inoltre individuate anche le aree da destinare a spettacoli ed eventi.

Prima, in occasione di qualsiasi festa, i titolari delle attività commerciali erano tenuti a presentare un progetto al Comune per la sistemazione della propria attività. Adesso invece c’è un piano da rispettare ed è vietata la concessione di aree non incluse nell’elenco approvato pochi giorni fa dalla Giunta. Dopo uno studio dei tecnici specializzati, è stato stabilito quale area della piazza potrà ospitare il palco dove solitamente si esibiscono gli artisti, le zone che potranno ospitare bancarelle, varie attività e le giostre e i giochi. Nel piano sono poi elencate le varie uscite di emergenze e le aree dove dovranno posizionarsi i mezzi di soccorso.

Le novità

«Il nuovo piano comprende le linee guida generali per le manifestazioni pubbliche che si svolgono in piazza Othoca - ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Pierpaolo Erbì - In questo modo avremo più ordine e sicurezza. Testeremo la novità a metà maggio, in occasione dei festeggiamenti della patrona». Il piano, come viene specificato nella delibera, non prevede lo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni. «Poiché negli ultimi anni alla fine dei festeggiamenti l’area era stata lasciata in condizioni di degrado ed era stata sistemata a spese dell’amministrazione comunale - si legge nella delibera di Giunta firmata dal primo cittadino Andrea Casu - adesso il Comune per rilasciare la concessione chiede una cauzione, che verrà restituita entro il 31 dicembre, dopo i controlli da parte di personale del Servizio tecnico e della Polizia locale».