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Siliqua.
14 luglio 2026 alle 00:17

Spettacoli e danza a “Giardini aperti” 

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La XIX edizione del Festival internazionale della sostenibilità “Giardini Aperti” fa tappa a Siliqua con due giornate di spettacoli teatrali e danza. Si parte giovedì alle 19,30 con “Fiabe Sarde”, racconti, magie e tradizioni della Sardegna, spettacolo destinato ai bimbi di Abaco Teatro. Alle 22 la serata continua con “Perseo e Medusa”, opera mitologia tra danza e teatro, presentata da Asmed balletto di Sardegna. La giornata successiva si replica con altri due spettacoli. Il primo, alle 19,30, sarà “La principessa ribelle e altre storie di ribellione”, commedia di Il Crogiuolo. Alle 22, andrà in scena “Ottavio Bottecchia, vite in volata”, nell’opera curata da Abaco Teatro. Per tutti gli spettacoli in programma, che si svolgeranno nel parco comunale di via Conte Ugolino, l’ingresso al pubblico sarà a offerta libera.

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