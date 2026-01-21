Spettacoli e cultura, stanziati 400mila euro 

Quattrocentomila euro da mettere (nei prossimi giorni) a bando. È da qui che riparte il 2026 del Comune per attività culturali e di spettacolo, con un investimento che segna l’avvio ufficiale dell’attività annuale e ribadisce il ruolo dell’amministrazione nello sviluppo cultura della città. Su proposta dell’assessora alla Cultura Maria Francesca Chiappe, con una delibera di Giunta approvata ieri, l’amministrazione destina alla programmazione dei contributi annuali per attività culturali e di spettacolo per il 2026 quattrocentomila euro. Di questi, 158mila saranno destinati alle attività culturali, mentre la parte restante, 242mila, alle attività di spettacolo.

La delibera proposta dall’assessora Chiappe definisce gli stanziamenti, i sub-criteri di valutazione e le linee guida per l'assegnazione delle risorse. «La delibera determina gli importi del finanziamento delle proposte di contributo rientranti nell’ambito delle attività culturali, pari a 158.000 euro, e quello per le proposte di contributo nell'ambito delle attività di spettacolo, pari a 242.000 euro: tutte risorse da assegnare con bandi pubblici in via di pubblicazione sul portale istituzionale del Comune», si legge in una nota diffusa dall’amministrazione.

