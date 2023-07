Spettacoli e cultura, sarà un’estate triste 

Nessuna iniziativa culturale per l’estate di Selargius, l’unico Comune dell’hinterland cagliaritano a non avere un cartellone istituzionale di spettacoli. A parte il Matrimonio selargino atteso per la seconda domenica di settembre. Esattamente come lo scorso anno, con la scusante però - nel caso del 2022 - dell’ingresso della nuova amministrazione a stagione già iniziata, e la priorità di ripartire con l’attività comunale e costruire la Giunta Concu bis.

Deserto

Le poche iniziative in città sono organizzate dalle associazioni culturali, senza il sostegno economico del Comune. «Abbiamo dato il nostro contributo per Monumenti aperti, e contavamo di essere coinvolti per il programma estivo, invece niente», dice Claudio Rojas, dell’associazione culturale archeologica sarda. «Il problema è che non ci sono mai fondi per la cultura, e il massimo che il Comune può fare è dare il patrocinio gratuito. Da parte nostra c’è la massima collaborazione per il bene della città, però non possiamo fare sempre volontariato». «Certo, conclude, dispiace perché la città ha potenzialità e merita di essere valorizzata». Fra le proposte di Rojas anche il rilancio dell’ufficio turistico in città. L’associazione S’Atza tende la mano al Comune: «Siamo a disposizione», commenta il vicepresidente Antonio Patta, «attendiamo solo di essere convocati per sapere se ci sono possibili spazi di collaborazione».

In Consiglio

Appello alla Giunta anche dai banchi della minoranza. «È un peccato che in una città come Selargius non ci siano eventi durante l’estate», sottolinea Riccardo Cioni, del gruppo Sardistas. «L’auspicio è che da qui sino al Matrimonio selargino, ci siano delle manifestazioni che intrattengano i nostri cittadini e richiamino l’attenzione di chi vive oltre i confini comunali: un investimento anche in chiave turistica”, aggiunge, “«con un indotto per le nostre attività commerciali e l’intera città».

Dal Comune replica l’assessora alle Politiche culturali e turismo Oriana Bernardi: «Siamo già al lavoro su una serie di eventi che speriamo di poter presto offrire alla comunità», assicura, «coinvolgendo le tante e preziose associazioni presenti nel nostro territorio, alcune delle quali, pur con sacrifici, hanno organizzato e continuano ad organizzare pregevoli iniziative. Certamente non ci limiteremo al Matrimonio selargino e dispiace non essere riusciti a offrire un calendario ricco di appuntamenti, ma purtroppo le risorse economiche al momento a disposizione non ce l’hanno consentito».

