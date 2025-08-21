Spettacoli e cultura, al via (in ritardo) il cartellone estivo 

Spettacoli, concerti, musica popolare, storia e tradizioni in vetrina durante i festeggiamenti del Matrimonio selargino, e una giornata dedicata alla street art con artisti come Manu Invisible e Retro.

Ha preso il via mercoledì il cartellone estivo organizzato dal Comune di Selargius con le associazioni locali. Partenza in ritardo, come denunciato nelle scorse settimane dalla rete culturale locale, ma con una serie di appuntamenti che quest’anno proseguiranno sino al 30 ottobre. «Un calendario ricco di eventi, pensato e studiato per coinvolgere tutti i cittadini a prescindere dall’età e dai propri gusti», annuncia l’assessora alla Cultura Sara Pilia, «e nel contempo per promuovere e valorizzare il nostro territorio, le sue ricchezze e tradizioni, a conferma della nostra visione di cultura condivisa e capace di spaziare tra settori differenti».

Il programma

Iniziati i laboratori di archeologia per bambini e ragazzi dell’associazione guidata da Mariangela Atzeni, nella casa di vico II Villafranca - nel centro storico - che proseguiranno sino a fine agosto.

Il 24 agosto, nel parco Lineare, spazio all’esibizione della Banda Città di Selargius, il 28 - nella sala polivalente Si ‘e Boi - ci sarà il coro Boghes de Gaudiu ‘Onu di Gadoni con un’esibizione itinerante che unirà le culture di Gadoni e Selargius. «Non mancheranno le performance dei gruppi folk, dei cori locali e le passeggiate musicali nei luoghi simbolici della città», aggiunge Pilia. «La Fondazione Onnis arricchirà il cartellone con presentazioni di libri e incontri culturali, mentre l’associazione Gong porterà musica dal vivo, un laboratorio di giocoleria e la suggestiva serata ‘A lume di lanterna’ con racconti».Tra gli altri appuntamenti - concentrati a settembre - una giornata dedicata alla street art, a Casa Ligas, organizzata dall’Associazione culturale archeologica sarda, il concerto all’aperto Note del Territorio, mostre interculturali, laboratori creativi per bambini, convegni di archeologia, esposizioni di artigianato e sapori, serate a tema, teatro con Chiara e Paolo, cori campidanesi e canti corali. Sino alla Notte caraibica che porterà i colori e ritmi internazionali nel cuore di Selargius, sempre nella casa storica di via Rosselli.

Sa Coja

A settembre si entrerà poi nel vivo delle manifestazioni per l’Antico sposalizio selargino, che faranno rivivere le tradizioni nuziali sarde: convegni tematici, laboratori creativi, mostre fotografiche e pittoriche, letture poetiche, spettacoli musicali e iniziative artigianali.

In calendario anche una serata di canti tradizionali a Casa Cara, le visite guidate a Casa Ligas, letture poetiche. E la festa di fidanzamento prima dell’Antico Sposalizio, con la regia della Pro Loco.

RIPRODUZIONE RISERVATA