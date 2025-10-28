Spettacoli di fine anno, appello alle associazioni 

Il Comune chiama a raccolta associazioni e comitati per organizzare insieme il cartellone di appuntamenti per Natale e Capodanno.

Un mese di spettacoli, eventi musicali e manifestazioni culturali, dall’1 dicembre al 6 gennaio, «con l’obiettivo di aumentare le opportunità di fruizione culturale, come fattori di crescita e coesione sociale, allo scopo di realizzare momenti di socializzazione della collettività locale da svolgersi nel territorio a vantaggio della cittadinanza, dell’utenza metropolitana e dei turisti», si legge nell'avviso.

Per partecipare alla manifestazione d'interesse c'è tempo sino al 9 novembre, e anche quest'anno le proposte «dovranno contenere obbligatoriamente, pena l’esclusione, la localizzazione di alcuni eventi, spettacoli o manifestazioni a Flumini e nel litorale dal Margine rosso in poi, nella misura di almeno il 20 per cento dell’intero programma». Questo perché «l’obiettivo dell'amministrazione comunale è diffondere le iniziative in tutta la città. Soltanto chi organizza un solo evento», viene precisato nell'avviso, «è esentato dall’obbligatorietà di organizzare l’evento a Flumini». Oltre un mese di appuntamenti quindi, in continuità con gli ultimi anni, dando spazio a «progetti capaci di accrescere il prestigio e l’immagine della città nell’interesse dell’intera collettività. E di rinforzare la centralità di Quartu come meta turistica e culturale forte dei propri valori identitari, tesa alla creazione di momenti di svago, incontro, socializzazione».

