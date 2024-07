Spettacoli alla Fiera: sì alle richieste 

C’è l’arena concerti, ora bisogna trovare chi sale sul palco. Ieri il Comune ha ufficializzato la notizia giù diffusa dall’Unione e cioè la collaborazione con il Centro servizi promozionali per le imprese della Fiera per la realizzazione e gestione di un'area all'aperto per lo svolgimento di spettacoli ed eventi da parte degli operatori del settore fino al prossimo mese di ottobre 2024.

L'area, denominata “Arena 2024 - Cagliari summer forum”, è nel quartiere fieristico ed è caratterizzata da un palco coperto e da un allestimento modulare, che permette una capienza massima di 5.000 spettatori in piedi e 1.800 seduti. Inoltre, è dotata di spazi e servizi riservati per persone con disabilità, strutture di servizio e supporto, aree food e drink.

Gli operatori interessati possono contattare direttamente il Centro servizi promozionali per le imprese per le informazioni di dettaglio relative all'utilizzo dell'Arena, le verifiche sulla disponibilità delle date e la programmazione di spettacoli.

