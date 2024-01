Spettacoli al “Garau”, cambio di programma 

Cambio di programma sul palco del teatro “Garau” per lo spettacolo che andrà in scena a fine settimana. “Il mercante di indulgenze”, liberamente tratto da “I racconti di Canterbury” di Geoffrey Chaucer, con adattamento e regia di Andrea Tedde, in scena domenica 28 alle 21 al teatro “Garau” di Oristano sostituisce “Che fine ha fatto Ulisse?”, la commedia scritta e interpretata dallo stesso Andrea Tedde, nel cartellone della stagione 2023-2024 de “La grande prosa” organizzata dal Cedac Sardegna.

