«Spesi troppi soldi per uno spettacolo a numero chiuso» 

Le polemiche sul Capodanno, però, non si placano: sulle cifre, sul numero chiuso dell’evento, sui ritardi dell’organizzazione. Rimbalzano dai banchi dell’opposizione ma anche da quelli della maggioranza. E così la seduta la prima ora della seduta del Consiglio di ieri si trasforma, inevitabilmente, quasi un dibattito sulla festa di San Silvestro organizzata dal Comune. «Sulla scelta dell’artista e su quella della location non sono state coinvolte le commissioni comunali competenti», dice Marcello Polastri, Psd’Az. Dubbi anche «sul lievitare di una cifra così dispendiosa mentre la città ha altre urgenze e necessità», aggiunge. Il concetto lo ribadisce la collega di banco e di partito Loredana Lai: «Dal momento che Mengoni è un artista capace di richiamare migliaia di persone, visto che lo spazio dove si svolgerà il concerto è limitato perché non si è scelto un cantante minore? Il concerto di Capodanno dovrebbe essere per tutti, invece sarà per un numero limitato».

D’accordo Francesca Mulas, consigliera di Possibile: «Alghero, Olbia, Sassari hanno annunciato i grandi nomi del Capodanno un mese fa, dando il tempo a turisti e cittadini di scegliere cosa fare per l'ultimo dell'anno. Qui solo oggi conosciamo il (costosissimo) programma, realizzato con affidamento diretto da una sola società, mentre la procedura di gara per l'individuazione dell'organizzazione è stata annullata. Sarà una grande festa di piazza aperta a tutti e tutte? No, solo per chi riuscirà a prenotare il pass. Per tutti gli altri, fuori, in strada, niente palchi, niente musica, niente festa». Secondo Matteo Massa, Progressisti, «la spesa, alto o no che sia, mi sembra un po’ sprecata per un concerto a numero chiuso».

Al coro delle polemiche si aggiunge la voce di Giuseppe Farris, candidato sindaco con CiviCa 2024: «Ciliegina sulla torta di un 2023 contrassegnato da infiniti disagi per i cagliaritani, ecco arrivare anche un Capodanno in perfetto stile Truzzu, all’insegna della consueta improvvisazione. Ci si chiede come si sia potuti arrivare a ridosso dell’ultimo dell’anno in questa vergognosa baraonda. Il tradizionale concerto in piazza sarà sostituito da un concerto al chiuso a favore di quei pochi che saranno capaci di premere più velocemente degli altri un tasto di prenotazione». ( ma. mad. )

