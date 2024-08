Spesi duecentomila euro per restaurare il ciclodromo 

Dopo un lungo intervento di restauro, il ciclodromo è di nuovo tornato a disposizione dall’asd Veloclub Sarroch, la società di ciclismo del paese che da anni primeggia ai vertici nazionali grazie alla sua fucina di talenti. Nuovo manto d’asfalto per l’intero percorso, sistemazione dell’ingresso e dei parcheggi, un’intera area destinata alla gincana e il posizionamento delle tribune: grazie a un finanziamento di 200mila euro il Comune ha ridato vita all’impianto situato nella periferia del paese. «Era da tanti anni - dice il sindaco Angelo Dessì - che il Veloclub Sarroch aspettava il restyling del ciclodromo, la cui situazione era piuttosto compromessa. Siamo felici di aver mantenuto l'impegno preso e di aver inaugurato quest’opera».

Soddisfatto anche Umberto Russo, assessore ai Lavori pubblici: «Non è semplice portare avanti progetti e appalti, noi abbiamo preso un impegno l'anno scorso, quando eravamo venuti qui a fare un sopralluogo. C'è voluto un anno per progettare, appaltare e ultimare i lavori: siamo felici di aver consegnato una struttura idonea al Veloclub Sarroch». Matteo Argiolas, consigliere comunale con delega allo Sport pensa già ai prossimi interventi per perfezionare l’opera appena ristrutturata: «Ora, quello che manca è solo un impianto di illuminazione adeguato che possa permettere di utilizzare la pista anche quando è buio. Ci impegneremo per completare l’opera quanto prima». (i. m.)

